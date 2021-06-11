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Рост цен на продукты в Саратовской области: сосиски стоят намного дороже мяса

Общество
Рост цен на продукты в Саратовской области: сосиски стоят намного дороже мяса
pixabay.com  /  congerdesign

Саратов, 11 июня. Новый отчет по стоимости продуктов в регионе выпустил Саратовстат. Согласно данному документу, цена сосисок в регионе (359 р/кг) значительно превысила стоимость свинины (262 р/кг) и почти догнала говядину (370 р/кг). Наибольший рост цен продемонстрировали также капуста и морковь, за три недели подорожавшие на семь и восемь рублей за килограмм. 

«На самом деле это нормально, что сосиски стоят дороже свинины. Понятно, что ингредиенты там разные, но производство вкусных сосисок — трудоемкий и дорогой процесс. А вот рост цены на овощи неприятно удивляет, учитывая, что сейчас на дворе лето», — рассказал корреспонденту ФАН директор одного из продуктовых магазинов Саратова Олег М.

Ранее стало известно, что саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%. Осуществить прибавку хотят в августе. 

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