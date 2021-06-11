Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал Центральный банк России за повышение ключевой ставки. Он выступил против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики. Экономист Василий Колташов ответил на критику Дерипаски в адрес регулятора и оценил в комментарии ФАН его видение развития российской экономики.
В пятницу регулятор повысил ключевую ставку на 0,5% — до 5,5%. Причиной повышения ключевой ставки стала рекордная за последние пять лет инфляция.
По словам Дерипаски, борьба с инфляцией не даст никакой перспективы, обеспечить ее может только экономический рост в районе 7–8% в год, ускоренное развитие среднего класса и дешевая ипотека. Бизнесмен назвал политику удержания цен «предательством интересов образованных, но не самых обеспеченных россиян».
Оба выстрела мимо
По мнению Колташова, обе позиции выглядят неубедительно. Экономист отметил, что ЦБ объясняет повышение ключевой ставки нормализацией экономики и борьбой с инфляцией. Однако инфляция носит глобальный характер, о чем ранее заявлял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Заявление Белоусова говорит о том, что повысить ставку должна Федеральная резервная система США. Мы здесь ни при чем, не мы генерируем инфляцию», — подчеркнул эксперт.
Колташов усомнился и в эффективности предложения Дерипаски, напомнив, что бизнесмен много лет выводил капиталы из России. Экономист призвал относиться к заявлениям Дерипаски внимательно, уважительно и крайне осторожно.
Эксперт уверен, что инфляцию нельзя принимать как данность, с ней нужно бороться укреплением рубля. Но не через повышение ставки, а через изменение бюджетного правила или хотя бы его корректировку.
«Не надо принимать инфляцию как данность, с ней нужно бороться с помощью иных инструментов. Природа инфляции — не внутрироссийская, следовательно, мы должны отбиваться от нее другим инструментарием, а не тем, который мы обычно используем для борьбы со внутренней инфляцией. А нам предлагают либо бороться с ней как с внутренней инфляцией, либо ее не замечать. Оба выстрела — мимо», — заключил экономист.
Глобальный вызов
Колташов предложил признать тот факт, что инфляция носит международный характер, и выработать стратегию против глобальной инфляции. Для этого необходимо создавать внутренний ценовой климат, основанный на политике укрепления российской валюты, считает собеседник ФАН.
«Если мы не будем бороться с инфляцией, то интерес к резервированию в долларах будет высоким, что будет способствовать укреплению доллара и переносу инфляции на российский рынок», — объяснил эксперт.
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