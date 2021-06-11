Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал Центральный банк России за повышение ключевой ставки. Он выступил против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики. Экономист Василий Колташов ответил на критику Дерипаски в адрес регулятора и оценил в комментарии ФАН его видение развития российской экономики.

В пятницу регулятор повысил ключевую ставку на 0,5% — до 5,5%. Причиной повышения ключевой ставки стала рекордная за последние пять лет инфляция.

По словам Дерипаски, борьба с инфляцией не даст никакой перспективы, обеспечить ее может только экономический рост в районе 7–8% в год, ускоренное развитие среднего класса и дешевая ипотека. Бизнесмен назвал политику удержания цен «предательством интересов образованных, но не самых обеспеченных россиян».

Оба выстрела мимо

Федеральное агентство новостей /

По мнению Колташова, обе позиции выглядят неубедительно. Экономист отметил, что ЦБ объясняет повышение ключевой ставки нормализацией экономики и борьбой с инфляцией. Однако инфляция носит глобальный характер, о чем ранее заявлял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Заявление Белоусова говорит о том, что повысить ставку должна Федеральная резервная система США. Мы здесь ни при чем, не мы генерируем инфляцию», — подчеркнул эксперт.

Колташов усомнился и в эффективности предложения Дерипаски, напомнив, что бизнесмен много лет выводил капиталы из России. Экономист призвал относиться к заявлениям Дерипаски внимательно, уважительно и крайне осторожно.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Эксперт уверен, что инфляцию нельзя принимать как данность, с ней нужно бороться укреплением рубля. Но не через повышение ставки, а через изменение бюджетного правила или хотя бы его корректировку.

«Не надо принимать инфляцию как данность, с ней нужно бороться с помощью иных инструментов. Природа инфляции — не внутрироссийская, следовательно, мы должны отбиваться от нее другим инструментарием, а не тем, который мы обычно используем для борьбы со внутренней инфляцией. А нам предлагают либо бороться с ней как с внутренней инфляцией, либо ее не замечать. Оба выстрела — мимо», — заключил экономист.

Глобальный вызов

Колташов предложил признать тот факт, что инфляция носит международный характер, и выработать стратегию против глобальной инфляции. Для этого необходимо создавать внутренний ценовой климат, основанный на политике укрепления российской валюты, считает собеседник ФАН.

«Если мы не будем бороться с инфляцией, то интерес к резервированию в долларах будет высоким, что будет способствовать укреплению доллара и переносу инфляции на российский рынок», — объяснил эксперт.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 11 июня. Эксперты назвали факторы падения нефти и укрепления рубля.