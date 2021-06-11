ФБК заморозил деятельность в ожидании решения западных партнеров

Леонид Волков от лица ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) пообещал не останавливаться окончательно в борьбе с коррупцией в России после решения суда. В своем Telegram-канале он написал, что не считает возможным запретить группе людей бороться с коррупцией под каким угодно названием, и упомянул, что команда не отступит от своих целей и надеется скоро вернуться, когда «все поймет, разберется, эволюционирует и приспособится».

«Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких миллионы. Вы такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — написал он.

Позднее он выложил видеоролик с отчетом о работе в 2020 году, снабдив его ремаркой, что это важная работа на благо общества, которая нужна миллионам людей.

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Напоминания о былых заслугах и отчаянные призывы Волкова не обделять структуры Алексея Навального своим вниманием сопровождаются аргументами именно по поводу коррупции: Волков настаивает, будто бы экстремизмом в России признали именно это направление работы. При том, что организация давным-давно отошла от крупных и значимых расследований антикоррупционного характера, сосредоточившись на политике, сказал в беседе с ФАН политолог Владимир Джаралла.

«Фонд стал инструментом политической борьбы, а борьба с коррупцией находится не на втором и не на третьем месте — можно не считать этот вопрос актуальным. Поэтому говорить о нем, как о чем-то самостоятельном и обладающем ценностью, не приходится», — сказал он.

Подобная риторика не поможет им остаться в повестке в качестве главных оппозиционеров и борцов с коррупцией надолго, но ребрендинг и переформатирование структуры, о которой упоминал Леонид Волков, возможен, считает эксперт. Но пока что сложно говорить, что они всерьез намерены это сделать.

«Мы давно заметили, что активизация деятельности в этом направлении тесно связана с тем, каковы отношения России и западных партнеров. Поэтому в настоящий момент все находится в подвешенном состоянии, так как все ждут встречи президентов России и США. И только тогда будет понятно, куда двинется весь проект — на разворот или определенное замораживание. Но можно быть уверенными, что от такого инструмента добровольно не откажутся», — подытожил он.

Госдеп США 10 июня осудил преследование ФБК, назвав это кампанией по уничтожению «единственного независимого политического движения в России», и призвал немедленно и безоговорочно освободить Навального. Также стало известно о встрече Волкова с сенатором штата Нью-Джерси Бобом Менендесом.

Ранее журналист Леся Рябцева высказала мнение, что решение суда уничтожит и карьеру, и медийный капитал Алексея Навального, несмотря на то, что определенные шаги для внешнего наблюдателя разрозненная и уехавшая за границу команда Навального предпримет. Она назвала признание ФБК и связанных структур экстремистами более чем справедливым, так как государство имеет право защищать себя.

Рябцева заметила, что у рядовых участников есть два пути. Один — окончательно оказаться вне закона, бежав за границу, или остаться активистом в России, рискуя оказаться в тюрьме, как Навальный. Или второй — пересмотреть свои взгляды на деструктивную оппозиционную деятельность, выдвинув позитивную повестку и начав работать на благо страны, а не в интересах других государств, наладив диалог с властью.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.