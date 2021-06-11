Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени

Москва, 11 июня. Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина раскрыла причину молчания о появлении на свет внучки. Артистка также объяснила, почему не желает, чтобы ее называли бабушкой.

Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина неожиданно согласилась рассказать о тайном статусе: как оказалось, звезда уже почти год является бабушкой. Внучку артистке подарил 25-летний сын, актер Павел Табаков. Актриса призналась, что скрывала новость о пополнении в семье, так как не желала «торговать» личной темой. Зудина объяснила в беседе с корреспондентом издания «Собеседник», почему надеется, что внучка не станет обращаться к ней «бабушка».

«Мне кажется, уже старомодно, когда внуки говорят «бабушка». Мне вообще комфортнее, когда меня называют по имени, и даже не по имени-отчеству. Особенно, когда в театре кто-то не может выговорить мое отчество, хочется сказать: «Да не мучайтесь уже, говорите просто «Марина»! Мне нравится мое имя!» — заявила артистка.

Зудина подчеркнула, что ей удалось выстроить дружеские отношения с сыном: тот неизменно зовет ее Маришей. Несмотря на это, 15-летняя дочь звезды обращается к ней исключительно «мама».

Новость о внучке Марины Зудиной появилась после того, как звезда отправилась в церковь вместе с сыном, чтобы провести обряд крещения. Тогда же стало известно, что дочь Павла Табакова появилась на свет почти год назад. Артист признался, что в данный момент не живет вместе с ребенком.

Зудина подтвердила, что стала бабушкой, в начале июня, сообщает сайт 360tv.ru. Она заявила, что сама узнала о внучке уже после ее рождения.