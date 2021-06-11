Глава конгресса узбеков: Люди блокируют шоссе в отчаянии от скорой высылки из России

Большинство выходцев из Средней Азии находятся в замешательстве по поводу своего правового статуса в России и алгоритма действий по его легализации после 15 июня. Об этом ФАН сообщили представители нескольких национальных диаспор.

Руководители объединений граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении в преддверии окончания моратория на выдворение мигрантов из России рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться их соотечественники.

До 15 июня действует введенный из-за пандемии мораторий на выдворение и депортацию иностранцев и лиц без гражданства из России. В этот период им разрешено не продлевать документы о временном пребывании в нашей стране, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания.

До этой даты мигрантам не будут сокращать срок временного пребывания, лишать статуса беженца, временного убежища и аннулировать визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, свидетельства участника госпрограммы.

«Люди не знают, что делать»

Необходимость оформить документы до 15 июня еще полтора месяца назад вызвала ажиотаж и очереди многофункционального миграционного центра, а также в МФЦ по всей стране, где оказываются услуги по оформлению документов.

«К сожалению, большие проблемы у наших соотечественников в плане легализации. Не успевают многие решить этот вопрос: не принимаются документы в МФЦ во многих регионах России, особенно по части тестирования трудовых мигрантов (на знание русского языка. — Прим. ФАН). Конечно, допускать такого нельзя: все должны оставаться в правовом поле. В любой стране мира мигранты должны находиться на легальном положении», — заявил ФАН председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

По словам представителя узбекской диаспоры, ситуация с оформлением документов у его соотечественников сложилась удручающая. В одном только центре временного содержания иностранных граждан в Сахарове порядка двух тысяч человек не могут получить патенты, которые позволили бы им находиться в России, не нарушая миграционное законодательство.

Впрочем, эти постояльцы центра подножку себе подставили сами: купили недействительное свидетельство о регистрации за 300 рублей на площади трех вокзалов в Москве. Все остальные документы у них в порядке. Однако с трудностями сталкиваются и те, кто обошелся без приобретения «липовых» документов.

«Тестовые центры приостановили проверку знаний русского языка. Когда у них будет определенность — неизвестно, но, скорее всего, после праздников. Во многих регионах России мы видим случаи коррупции: трудовые мигранты должны заплатить четыре тысячи рублей, чтобы их документы лишний раз пропустили через себя МФЦ», — посетовал Худайбердиев.

ТАСС / Денис Вышинский

Он подчеркнул, что миграционное законодательство для многих иностранных граждан остается непрозрачным, а миграционную политику необходимо переформатировать, о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что должны работать межправительственные соглашения в области миграции, и там необходимо прописать все эти азы: кто, на каком основании и где должен находиться. Пока это работает очень плохо. Существует очень большое напряжение в этих вопросах: перекрываются дороги, шоссе, по той информации, которая стекается к нам», — отметил глава Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев.

По словам Худайбердиева, случаи перекрытия мигрантами дорог фиксировались в нескольких регионах России. Как правило, это происходит рядом с многофункциональными центрами «Мои документы», где мигранты пытаются решить вопросы со своими правовым статусом.

«Трудовые мигранты в отчаянии: они не знают, что делать. Они хотят легализоваться, находят деньги, тратят их, но в итоге патент не получают», — добавил собеседник ФАН.

Ибрагим Худайбердиев планирует обсудить сложившуюся ситуацию на селекторном совещании с другими участниками конгресса в субботу, 12 июня.

«Успели по максимуму»

Противоположная ситуация сложилась в сообществе выходцев из Таджикистана.

«По нашим данным, в этом направлении активно вели работу как гражданские активисты, так и представительства республики — посольства, консульские службы. И, насколько нам известно, успели по максимуму ввести себя в правовое поле», — рассказал в интервью ФАН председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

По словам представителя таджикской диаспоры, выдворение или депортация из-за отсутствия своевременного продления и оформления документов могут коснутся лишь единичных граждан Таджикистана.

«Если какое-то небольшое количество остались и не успеют до 15 числа все оформить, наверняка будут какие-то административные взыскания. Но массового характера по отношению к нашим соотечественникам это носить не будет», — добавил Давлатов

ТАСС / Митя Алешковский

Он выразил надежду, что даже в отношении не успевших решить эти вопросы мигрантов государство смягчит правила и не будет предпринимать серьезных санкций, особенно учитывая дефицит рабочих рук в ряде отраслей.

«На официальном уровне было озвучено, что только в Москве 300 тысяч мигрантов не хватает. Наверняка в этом плане государство будет определенные послабления делать. Сейчас обоюдное желание, чтобы не накалять обстановку, а, наоборот, помочь друг другу», — отметил Давлатов.

«Украинцы боятся выехать из России»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько рассказал о нескольких сотнях обратившихся в его организацию соотечественников, которые оказались фактически в безвыходном положении из-за ограничений на въезд в РФ.

«Как раз сегодня утром переписывался с человеком, у которого была необходимость получения новой миграционной карты. Ради этого он поехал на границу, чтобы выехать и въехать — чтобы после 15 июня, соответственно, зарегистрироваться как вновь прибывший. Но его не выпустили с территории РФ и объяснили, что даже если он каким-то образом попадет за пределы России, то его потом не пустят обратно. Кроме того, уехав на Украину, он попадет в тюрьму — как человек, воевавший на стороне ДНР», — рассказал Безпалько историю одного из своих соотечественников.

По словам главы «Украинцев России», многие уже не могут въехать в нашу страну, несмотря на наличие вида на жительство, а те, кто сейчас находятся здесь, боятся уехать и не попасть обратно.

С проблемами, в частности, столкнулись студенты одной из духовных академий, которые обучались в России, но из-за отсутствия у Пограничной службы ФСБ специального запроса от руководства учебного заведения на то, чтобы пропустить их, они не могут попасть на занятия и находятся под угрозой отчисления.

«Я очень жду разъяснений от профильных ведомств: очень большое количество людей попадает в ситуацию, когда они, не нарушая закон, будут подвергаться угрозе депортации. Например, люди находились два года на территории России благодаря этому мораторию, имеют устаревшие миграционные карты. У них нет возможности выехать за рубеж. Они находятся в подвешенном, непонятном положении», — отметил Безпалько.

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

Представитель президентского совета по межнациональным отношениям надеется на принятие на государственном уровне своеобразной «амнистии» для всех, кто столкнулся с трудностями из-за «ковидных» изменений в правилах миграции.

«Должна произойти какого-то рода амнистия, и тогда они будут как вновь прибывшие, а дальше включаются те правила, которые были до коронавируса. Я сам в недоумении по этому поводу и надеюсь, что будут даны разъяснения, — добавил глава Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России». — В нашу организацию обратились несколько сотен человек, но учитывая возможности миграции и въезда в целом, это может затронуть несколько сотен тысяч человек как минимум».

Собеседник ФАН отметил, что некоторые из его соотечественников сами допустили нарушения законодательства «по незнанию или по небрежности». Амнистия позволит им урегулировать все вопросы и обрести законный статус в России без потери возможности въехать на территорию нашей страны.

«Сейчас люди в основном находятся перед выбором: если после 15 июня останется невозможным въехать в Россию, а их пребывание здесь через три месяца станет незаконным, то они окажутся в безвыходном положении. Они смогут выехать, но не смогут въехать, а если останутся здесь, то будут нарушать законодательство», — подчеркнул Богдан Безпалько.

«Проблема армян в том, что у них здесь семьи»

О массовых проблемах с оформлением документов рассказал и президент Союза армян России Ара Абрамян.

«Масса армян, у которых есть проблемы. Мы информируем на всех сайтах, что и как нужно делать, помогали им заполнять, чтобы они успели все сделать. Основное количество получили документы. Но остается много вопросов, нужно дать еще время, чтобы они успели все оформить, иначе получается хаос», — рассказал Абрамян.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Он отметил, что его соотечественникам приходится проводить время в огромных очередях, что значительно затягивает процедуру оформления документов. Некоторым, чтобы уладить вопросы с документами, необходимо съездить на свою родину.

«Армяне боятся вернутся в Армению, потому что их потом не пустят. У армян проблема еще в том, что они здесь семьями живут — уже женились, дети есть, но не оформили ничего. Жена русская, дети в школу ходят, а он до сих пор не оформил, — рассказал Абрамян. — Мне жалко этих людей, которые ко мне обращаются. Представляете, например: дети и супруга в России, а муж в Армению поехал, а обратно не пускают. Они обращаются в посольство, а те ничего не могут объяснить и ничего не могут сделать».

По словам Абрамяна, у большинства представителей национальных диаспор и представительств стран СНГ в России нет четкого понимания, как решать эти вопросы.

В апреле Министерство внутренних дел потребовало от государств СНГ до 15 июня вывезти своих граждан, нелегально находящихся в России. По статистике ведомства, в настоящий момент в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысяч — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.