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Стала известна стоимость подарка для Кейт Миддлтон от второй жены принца Чарльза

Общество
Стала известна стоимость подарка для Кейт Миддлтон от второй жены принца Чарльза
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 11 июня. Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз преподнесла щедрый подарок герцогине Кейт Миддлтон. Журналисты оценили знак привязанности королевской особы.

Новость о дружбе между герцогиней Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз кажется удивительной: протоколы не поощряют публичную демонстрацию чувств между членами королевской семьи. Кроме того, прежде отношения между невесткой принца Чарльза и его супругой казались натянутыми. Однако родственники находят способ выразить привязанность иными способами. Недавно стало известно о том, что супруга принца Чарльза подарила герцогине браслет, стоимость которого оценивается в три тысячи фунтов (более 304 тысяч рублей).

Наибольшую ценность в украшении имеет подвеска, украшенная инициалами Кейт Миддлтон и самой Камиллы Паркер-Боулз. Браслет стал личным подарком герцогине в честь ее свадьбы с принцем Уильямом. Принц Чарльз также преподнес невестке персональный подарок, которым оказался набор украшений, инкрустированных бриллиантами.

Супруг Кейт Миддлтон, принц Уэльский готовится к саммиту G7, который будет посвящен борьбе с коронавирусом, вопросам торговли и климатических изменений. Главной темой встречи станет решение о вакцинации в бедных странах.

После смерти принца Филиппа Миддлтон взяла на себя его обязанности в королевской семье — она будет помогать в решении конфликтов между ее членами, сообщает «Вечерняя Москва».

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Кейт Миддлтон принц чарльз королевская семья
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