Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата

Рига, 11 июня. Суд арестовал латвийского депутата Яниса Адамсонса, которого подозревают в «шпионаже» в пользу Российской Федерации.

По словам политолога Алексея Мартынова, власти Латвии и Польши страдают тяжелой формой русофобии. По его словам, депутат занимался защитой прав русскоязычного населения в стране, которое в Латвии считают вторым сортом.

Ранее сообщалось, что в прибалтийском государстве ищут способ применения «залежам» вакцины от коронавируса AstraZeneca. Латвийский министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что Рига, вероятно, передаст препарат государствам, которым он нужнее.