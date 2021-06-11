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Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата

Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Рига, 11 июня. Суд арестовал латвийского депутата Яниса Адамсонса, которого подозревают в «шпионаже» в пользу Российской Федерации.

По словам политолога Алексея Мартынова, власти Латвии и Польши страдают тяжелой формой русофобии. По его словам, депутат занимался защитой прав русскоязычного населения в стране, которое в Латвии считают вторым сортом.

Ранее сообщалось, что в прибалтийском государстве ищут способ применения «залежам» вакцины от коронавируса AstraZeneca. Латвийский министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что Рига, вероятно, передаст препарат государствам, которым он нужнее.

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Латвия суд депутат
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