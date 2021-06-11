Объявлены победители конкурса «Мастера гостеприимства»

Лучшие экскурсоводы и отельеры собрались в Нижнем Новгороде для участия в финале конкурса «Мастера гостеприимства». Победителями стали 62 человека из 39 регионов РФ.

Экологический, гастрономический и арктический туризм — это лишь часть номинаций, в которых конкурсанты представили свои работы. Для участия в проекте платформы «Россия — страна возможностей» заявки подали более 30 тысяч участников.

«Все проекты, которые сегодня были представлены, все кто защищается, прошел в полуфиналы и подал заявки — достойны победы. Не потому что они получат призы, награды и помощь в реализации. А потому что получат обратную связь, взаимодействие с участниками и большую семью «Мастеров гостеприимства», — считает руководитель конкурса Иван Шулюпин.

Одной из победительниц стала уроженка Хабаровска Мария Ус, которая представила жюри межзвездный проект. По ее замыслу экскурсия по Дольнему Востоку будет сочетаться с испытанием тренажеров для космонавтов, посещением космодрома «Восточный» и рассказом о Юрии Гагарине.

«Это идеальное мероприятие для того, чтобы посмотреть, как трансформируется туризм. Год назад был на таком же мероприятие. Были очень хорошие ребята, интересные проекты. Но в этом году все как будто на одну ступень выше получилось. Те проекты, которые я увидел, на голову выше прошлых», — делится впечатлениями блогер и телеведущий Сергей Доля.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров считает, что каждый из 195 проектов, представленных в финале, является полезным и уникальным. Их по достоинству оценили и члены жюри, в числе которых оказался основатель платформы «Живое наследие» Андрей Максимов.

«Появился уникальный информационный ресурс, в котором в каждой точке на карте страны вы можете обнаружить самое интересное, что там есть, применительно к каждому региону. Самые интересные образы, традиции, объекты культуры, природа, промыслы, великие имена. Все то, чем богата территория, чем она может привлекать туристов и не только, мы собрали в одном месте», — рассказывает эксперт.

Полуфиналы «Мастеров гостеприимства» состоялись в Уфе, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и других населенных пунктах России.

Организаторы отмечают, что проведение конкурса в Нижнем Новгороде связано с его 800-летним юбилеем. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в этом году в городе наблюдается настоящий «туристический бум».

Организаторы уже анонсировали продолжение конкурса. По словам Ивана Шулюпина, третий сезон «Мастеров гостеприимства» состоится в 2022 году.