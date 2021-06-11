Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе

Баку, 11 июня. Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо, где высоко оценил помощь Москвы в поддержании перемирия в Карабахе.

Он указал на важную роль РФ в достижении и реализации трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Также Алиев выразил надежду на дальнейшее партнерство и углубленное взаимодействие Москвы и Баку. Письмо было направлено по случаю Дня России, который состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что Армения в очередной раз призвала Азербайджан одновременно отвести войска от общей границы. Кроме того, Ереван предложил на спорной территории разместить российских миротворцев.