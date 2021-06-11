Меркель и Байден проведут встречу в Вашингтоне 15 июля

Вашингтон, 11 июня. Президент США Джо Байден проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в американской столице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, глава США находится в предвкушении конструктивного диалога с Меркель. Мероприятие запланировано на 15 июля текущего года. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, в том числе — борьбу с коронавирусной инфекцией, изменения климата и укрепление международной безопасности.

«Я могу подтвердить, что канцлер по приглашению президента Байдена посетит 15 июля Вашингтон с рабочим визитом. Детали программы будут обнародованы позже», — сообщила она.

Ранее Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией. Таким образом она отреагировала на решение США по отмене санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».