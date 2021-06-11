«Первая стадия — отрицание»: американцам посоветовали признать поражение доллара

Москва, 11 июня. Статью американского издания Bloomberg, где приводился «анализ» высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о долларе, прокомментировали пользователи Сети.

Ранее глава государства заявил, что страна не планирует полностью отвернуться от американской нацвалюты. В Москве не собираются отказываться от доллара как от «резервной валюты либо как от универсального средства расчетов», цитирует слова российского лидера ФАН. Американские СМИ, как всегда, попытались выставить в выгодном для Запада свете это заявление, отметив, что «от доллара не сбежать», однако материал трезво оценили пользователи.

«Доллар — это деньги ровно до тех пор, пока в него верят, кроме веры больше никакой стоимости у него нет», — указывают в комментариях.

«Доллар горит так же, как и другая бумага. И держится он на вере», — объясняют читатели.

Пользователи Сети сходятся во мнении: Соединенные Штаты Америки не видят, что лидирующая позиция их национальной валюты находится под сомнением.

«Все понимают, что баксы потеряют главенствующую роль, вопрос лишь в том, как скоро? Полагаю, не быстро, но неизбежно. Сейчас лишь первая стадия — отрицание. Подождем», — пишут в комментариях.

«Сами же признают, что долларовые резервы мировых ЦБ сокращаются, но будущее все равно почему-то за долларом. Будущее — за сокращением долларового оборота в мире. Думается, не за десять лет произойдет существенное вытеснение доллара, а несколько раньше», — подытожил один из читателей.

Доллар может лишиться звания мирового платежного средства уже очень скоро: его способны сместить цифровые валюты. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков.