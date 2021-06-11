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Бузова оправдалась за непопадание в ноты в спектакле МХАТа

Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за непопадание в ноты в спектакле МХАТа
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 11 июня. Популярная ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своей роли в постановке «Чудесный грузин», которая пройдет на сцене МХАТа. Звезда играет роль шпионки Беллы Шанталь.

После генерального прогона артистка поделилась своими эмоциями от работы в театре. По словам певицы, ей очень хочется, чтобы ее раскрыли как актрису. Предложение принять участие в спектакле поступило ей во время конной прогулки.

«Я сидела в прямом смысле на лошади, когда мне позвонила театральный режиссер Рената Сотириади и предложила мне роль в спектакле. Мне хотелось, чтобы меня раскрыли как актрису и певицу. В актерской профессии я открываю мир искусства. И этот мир прекрасен», — рассказала артистка.

Бузова уточнила, что работе в театре она посвятила весь прошедший месяц. Звезда активно занималась сценической речью и вокалом с профессиональными преподавателями. Все это время она старалась не реагировать на критику, которая касается и ее умения петь.

«Я готова слушать конструктивную критику, а оскорбления и хейт ко мне не имеют отношения. Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она шпионка», — оправдаласьзвезда в интервью kp.ru.

Несмотря на всю критику, поклонники всячески стараются поддерживать своего кумира в ее начинаниях. Однако их мнение не разделяет сенатор Алексей пушков. По словам политика, в стране необходимо учредить антипремию «Пошлость года» и вручить ее Бузовой после выступления на подмостках МХАТа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова оправдалась за непопадание в ноты в спектакле МХАТа
театр бузова мхат чудесный грузин
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