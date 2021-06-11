Шамиль Газизов выиграл суд у московского «Спартака»

Уфа, 11 июня. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл суд у столичного клуба.

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил в полном объеме исковые требования Шамиля Газизова к «Спартаку». Об этом «Чемпионату» рассказала Татьяна Завьялова, представляющая интересы «красно-белых» в споре с бывшим генеральным директором клуба.

«Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция», — отметила она.

Завьялова добавила, что в ближайшее время «Спартак» подаст краткую жалобу. Более того, по ее словам, представитель Газизова допускал оскорбления в ходе судебного заседания, продолжавшегося более пяти часов.

Генеральный директор «Уфы», покинувший «Спартак» в декабре прошлого года, решение суда пока не комментировал. Он подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты московским клубом 299,4 млн рублей выходного пособия.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб намерен судиться с Заремой Салиховой. В ближайшее время будет подан иск в суд.