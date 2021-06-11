Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:21
16:20
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
16:20
Весь мир
Швейцарский банк заблокировал покупку вакцин от COVID-19 для Венесуэлы
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
16:08
Общество
Неотравимый Джо — 2: Альгис Микульскис о чудесном спасении поэта Быкова от «Новичка»
16:05
Общество
Стала известна стоимость подарка для Кейт Миддлтон от второй жены принца Чарльза
Все новости

Шамиль Газизов выиграл суд у московского «Спартака»

Спорт
Шамиль Газизов выиграл суд у московского «Спартака»
fcufa.pro  /  Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA

Уфа, 11 июня. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл суд у столичного клуба.

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил в полном объеме исковые требования Шамиля Газизова к «Спартаку». Об этом «Чемпионату» рассказала Татьяна Завьялова, представляющая интересы «красно-белых» в споре с бывшим генеральным директором клуба.

«Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция», — отметила она.

Завьялова добавила, что в ближайшее время «Спартак» подаст краткую жалобу. Более того, по ее словам, представитель Газизова допускал оскорбления в ходе судебного заседания, продолжавшегося более пяти часов.

Генеральный директор «Уфы», покинувший «Спартак» в декабре прошлого года, решение суда пока не комментировал. Он подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты московским клубом 299,4 млн рублей выходного пособия.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб намерен судиться с Заремой Салиховой. В ближайшее время будет подан иск в суд.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Шамиль Газизов выиграл суд у московского «Спартака»
суд спартак рпл газизов
Комментировать
Эксклюзив
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru