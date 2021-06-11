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В ГИБДД выяснили, как автовладельцы могут уклоняться от уплаты штрафов и налогов

Общество
В ГИБДД выяснили, как автовладельцы могут уклоняться от уплаты штрафов и налогов
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 11 июня. Сотрудники ГИБДД обнаружили лазейку, с помощью которой некоторые водители уходят от уплаты штрафов и налогов.

Так, автовладельцы не переоформляют на себя машину умершего родственника. Только за 2021 год в Кировской области сняли с государственного учета 1620 автомобилей, владельцы которых скончались.

«После смерти собственника эксплуатация транспортного средства запрещена», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

За управление таким автомобилем грозит штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 5 тыс. рублей. Кроме того, водителя могут лишить прав сроком на три месяца.

Ранее стало известно, что российские автошколы начнут работать по новым программам к концу 2021 года. Теперь будущих водителей будут учить не рисковать на дорогах и принимать быстрые решения.

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ГИБДД россия штраф
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