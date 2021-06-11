Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:21
16:20
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
16:20
Весь мир
Швейцарский банк заблокировал покупку вакцин от COVID-19 для Венесуэлы
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
16:08
Общество
Неотравимый Джо — 2: Альгис Микульскис о чудесном спасении поэта Быкова от «Новичка»
16:05
Общество
Стала известна стоимость подарка для Кейт Миддлтон от второй жены принца Чарльза
Все новости

Обложку журнала Time украсил Байден с Путиным «в глазах»

  /   Обновлено: 11 июня 2021 16:08
Политика
Обложку журнала Time украсил Байден с Путиным «в глазах»
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 11 июня. Американский журнал Time разместил на обложке июньского выпуска президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Очередной номер Time выпустили в преддверии саммита России и США. Его обложку украсил американский лидер, в солнцезащитных очках которого отражается Владимир Путин.

Переговоры между главами двух стран пройдут 16 июня. Президенты России и США встретятся в Женеве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудят отношения между Москвой и Вашингтоном, урегулирование региональных конфликтов, борьбу с пандемией коронавируса, а также стратегическую стабильность.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что частично закрыли воздушное пространство. Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность во время проведения саммита.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Обложку журнала Time украсил Байден с Путиным «в глазах»
путин байден time журнал
Комментировать
Эксклюзив
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru