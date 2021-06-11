Обложку журнала Time украсил Байден с Путиным «в глазах»

Нью-Йорк, 11 июня. Американский журнал Time разместил на обложке июньского выпуска президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Очередной номер Time выпустили в преддверии саммита России и США. Его обложку украсил американский лидер, в солнцезащитных очках которого отражается Владимир Путин.

Переговоры между главами двух стран пройдут 16 июня. Президенты России и США встретятся в Женеве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудят отношения между Москвой и Вашингтоном, урегулирование региональных конфликтов, борьбу с пандемией коронавируса, а также стратегическую стабильность.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что частично закрыли воздушное пространство. Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность во время проведения саммита.