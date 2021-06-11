Донбасс сегодня: американцы учат спецназ ВСУ убивать, ОБСЕ заметила колонну танков в ЛНР

Донбасс, 11 июня. Киевские силовики пять раз за сутки обстреляли ДНР. ОБСЕ зафиксировала колонну танков в Рубежном. Американцы прибыли в зону ООС готовить украинский спецназ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки вооруженные формирования Киева пять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Применялись гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике режим прекращения огня со стороны украинских силовиков соблюдается.

Однако киевские силовики продолжают нарушать обязательства в рамках Минских соглашений по отведению техники на безопасное расстояние, свидетельствует информация ОБСЕ. По данным миссии, вне выделенных мест хранения, а именно на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области, замечены 17 танков Т-72 украинских силовиков. В зоне безопасности, то есть в границах населенных пунктов, замечена боевая машина пехоты БМП-2 в районе села Выскрива.

Американцы исправляют плачевную ситуацию в ССО ВСУ

Разведка армейского корпуса ДНР сообщает о начале работы в зоне ответственности восточной оперативно-тактической группировки ВСУ в Донецкой области группы американских инструкторов из состава сил специальных операций армии США. Задача группы — залатать серьезные бреши в боевой подготовке сил спецопераций украинской армии. Американцы, помимо теоретической подготовки, будут проводить практические занятия с выполнением боевых задач. В Донецке не исключают обострения обстановки на линии боевого соприкосновения.

Федеральное агентство новостей /

Кроме боевых спецов в зону ответственности ОТГ «Восток» прибыли специалисты сил информационно-психологических операций американской армии. Задача военных пропагандистов — ликвидация провалов центров информационно-психологических операций ССО ВСУ. Информационщики Пентагона поделятся опытом с украинскими коллегами о методах усиленного информационного воздействия на население, проживающее в зоне силовой операции. Как утверждают в Донецке, такие методы американцы отработали на населении Афганистана и Ирака.

ВСУ инсценировали последствия обстрела якобы со стороны ЛНР

Первые результаты инструктажа американцев не заставили себя долго ждать. Как сообщают в луганском управлении народной милиции, украинские силовики специально повредили остекление и кровлю нежилого дома в Новотошковском, чтобы создать информационный повод для обвинения защитников ЛНР в обстрелах населенного пункта. Информация, которую распространяет украинское командование и представительство Киева в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня о якобы имевшем место обстреле, — фейковая, заявили в оборонном ведомстве республики.

В Народной милиции ЛНР приводят детали проведенной командованием армии противника операции. Для повреждения нежилого дома были задействованы военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. А пресс-офицер этой воинской части пообещал украинским журналистам горячий материал с обстрелами и разрушенной жилой инфраструктурой.