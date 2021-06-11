Сергей Безруков публично высмеял театральный дебют Ольги Бузовой в МХАТе

Москва, 11 июня. Актер Сергей Безруков иронично намекнул на театральное выступление телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТа в публичной речи, посвященной фестивалю «Фабрика Станиславского».

Звезда российской сцены Сергей Безруков выступил на закрытии третьего сезона «Фабрики Станиславского». Артист произнес искрометную речь, в которой не удержался от колкостей в адрес МХАТа имени Горького: причиной послужило выступление на знаменитой сцене телеведущей Ольги Бузовой, которая дебютировала в постановке «Замечательный грузин». Позднее Безруков опубликовал в Instagram ролик, в котором тонко высмеял артистку, так и не произнеся ее имени.

«Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького. Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас», — заявил артист.

Отсылка к телеведущей Ольге Бузовой вызвала смех в зале, сообщает сайт 360tv.ru. В своей речи Безруков также выразил надежду, что хоть «Фабрика Станиславского» не подвела культового театрального педагога.

Театральное увлечение телеведущей Ольги Бузовой возмутило также сенатора Алексея Пушкова. Политик низко оценил выступление звезды и предложил сделать ее лауреатом антипремии «Пошлость года».

Бузова дебютировала в спектакле «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина 10 июня. Она сыграла актрису кабаре и высоко оценила свое выступление, передает «Культуромания».