Страны НАТО увеличат расходы на военные нужды в 2021 году

Брюссель, 11 июня. Страны Североатлантического альянса планируют выделить больше финансовых средств на военные нужды в 2021 году, говорится в статистическом отчете НАТО, опубликованном 11 июня.

В среднем расходы на военные нужды среди участников НАТО вырастут на 4,1% по сравнению с 2020 годом. Например, 10 из 30 государств Альянса потратят более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в военном направлении.

Греция и США потратят наибольшее количество денег. Суммы составят 3,82% и 3,52% от ВВП стран соответственно. В общей сложности силы НАТО потратят порядка 1,05 трлн долларов на военные нужды.

Ранее сообщалось, что в Альянсе рассказали, при каких условиях возможно членство Украины и Грузии в НАТО. Для этого необходимо, как минимум, добиться разрешения территориальных конфликтов с Россией.