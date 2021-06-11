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Страны НАТО увеличат расходы на военные нужды в 2021 году

  /   Обновлено: 11 июня 2021 16:12
Армия
Страны НАТО увеличат расходы на военные нужды в 2021 году
wikimedia.org  /  Ad Meskens / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 11 июня. Страны Североатлантического альянса планируют выделить больше финансовых средств на военные нужды в 2021 году, говорится в статистическом отчете НАТО, опубликованном 11 июня.

В среднем расходы на военные нужды среди участников НАТО вырастут на 4,1% по сравнению с 2020 годом. Например, 10 из 30 государств Альянса потратят более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в военном направлении.

Греция и США потратят наибольшее количество денег. Суммы составят 3,82% и 3,52% от ВВП стран соответственно. В общей сложности силы НАТО потратят порядка 1,05 трлн долларов на военные нужды.

Ранее сообщалось, что в Альянсе рассказали, при каких условиях возможно членство Украины и Грузии в НАТО. Для этого необходимо, как минимум, добиться разрешения территориальных конфликтов с Россией.

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нато финансирование военные нужды
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