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Никита Джигурда встал на сторону Ольги Бузовой после ее дебюта в МХАТе

Шоу-бизнес
Никита Джигурда встал на сторону Ольги Бузовой после ее дебюта в МХАТе
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Москва, 11 июня. Актер Никита Джигурда назвал главный плюс от театральной карьеры телеведущей Ольги Бузовой, которая стала звездой новой постановки в МХАТе.

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» подверглась нападкам после объявления о новом витке своей карьеры: недавно артистка дебютировала на сцене МХАТа. Выбор Бузовой пал на пьесу «Чудесный грузин», посвященную советскому вождю Иосифу Сталину.

На сторону телеведущей встал шоумен и актер Никита Джигурда. Артист объяснил в Instagram, почему поддерживает театральное будущее Бузовой.

«Я люблю богиню Оленьку Бузову, как я ее называю, и двумя руками за, чтобы она выступала на сцене МХАТа. Она сделала правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого. Но это привлечет внимание к театру, к МХАТу. Поклонники Оленьки Бузовой придут в театр. Может быть, впервые в жизни. Им понравится. Будут смотреть другие спектакли», — объяснил актер.

Джигурда также упомянул западных звезд, которые успешно совмещают карьеру в кино и театре. Артист подчеркнул, что их участие в постановках позволяет привлекать «продвинутую» публику. Поэтому артист всецело поддерживает телеведущую.

Поддержку Бузовой также выразили продюсер Иосиф Пригожин и журналист Владимир Соловьев. Их мнение не разделил сенатор Алексей Пушков: он предложил учредить антипремию «Пошлость года», чтобы наградить теледиву.

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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Джигурда встал на сторону Ольги Бузовой после ее дебюта в МХАТе
джигурда бузова мхат
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