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Набиуллина: ЦБ не планирует исключать доллар из международных резервов РФ

Экономика
Набиуллина: ЦБ не планирует исключать доллар из международных резервов РФ

Москва, 11 июня. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина рассказала о намерениях регулятора относительно использования американского доллара.

Глава Центробанка выступила в пятницу на пресс-конференции, где поделилась планами по вопросу американской валюты. Отказываться от нее ЦБ не собирается, как выяснилось из слов Набиуллиной.

«Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в международных резервах РФ», — указала она.

Ранее этот вопрос поднимал президент Российской Федерации Владимир Путин. Москва не будет отказываться от нацвалюты США как от универсального средства для расчетов, заявлял глава государства.

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Все новости / Экономика / Набиуллина: ЦБ не планирует исключать доллар из международных резервов РФ
набиуллина доллар цб
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