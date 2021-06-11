Набиуллина: ЦБ не планирует исключать доллар из международных резервов РФ

Москва, 11 июня. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина рассказала о намерениях регулятора относительно использования американского доллара.

Глава Центробанка выступила в пятницу на пресс-конференции, где поделилась планами по вопросу американской валюты. Отказываться от нее ЦБ не собирается, как выяснилось из слов Набиуллиной.

«Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в международных резервах РФ», — указала она.

Ранее этот вопрос поднимал президент Российской Федерации Владимир Путин. Москва не будет отказываться от нацвалюты США как от универсального средства для расчетов, заявлял глава государства.