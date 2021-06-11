Германия поддержала решение США об отмене санкций против «СП-2»

Берлин, 11 июня. Политический директор МИД Германии Йенc Плетнер прокомментировал отмену санкционных ограничений США в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Берлин приветствует такой шаг американских партнеров.

«Решение администрации США было важным. Теперь нужны шаги, которые развеют связанные с трубопроводом опасения», — сказал он.

Речь также идет о транзите энергоносителей через территорию Украины. Дипломат подчеркнул, что газопровод является важным энергетическим проектом для Европы. Вместе с тем «Северный поток — 2» удовлетворяет всем требованиям европейского законодательства, резюмировал он.

Ранее французский эксперт Тьерри Брос объяснил, почему «СП-2» будет достроен, несмотря ни на что. По его словам, в его постройку вложены колоссальные средства. ЕС не может себе позволить остановить проект на такой стадии.