Лондон, 11 июня. Великобритания и США готовятся начинать благотворительные поставки вакцин от COVID-19, однако «аттракцион вакцинной щедрости» давно и прочно занят Россией и Китаем, пишет iNews.

Британское издание iNews подготовило аналитическую оценку вакцинной дипломатии стран «большой семерки». На фоне пандемии коронавирусной инфекции такие страны, как Великобритания и США, пренебрегли возможностью помочь соседним государствам и деловым партнерам и сосредоточились на обеспечении собственной безопасности. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивный перевод статьи британского издания.

Запад не спешил с игрой в «вакцинную дипломатию», и этим воспользовались Россия и Китай. Как только первые вакцины от коронавируса были одобрены внутренними регуляторами, эти страны начали предоставлять наиболее нуждающимся странам небольшие партии лекарства, повышая таким образом собственный геополитический вес. Китай пожертвовал партии вакцин Sinovac и Sinopharm по меньшей мере в 66 стран. Партии были символическими, однако их хватало, чтобы переломить ход борьбы с пандемией. Россия поставила вакцину Sputnik V не менее чем в 20 стран, а также обсуждала возможности открытия совместных производств.

США и Великобритания действовали с точностью до наоборот. Они ревностно защищали все предназначенные им поставки вакцин, и ни с кем запасами не делились. В результате в Великобритании сложилась ситуация, когда заказанных поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca хватает с лихвой на все население. В США ситуация еще более парадоксальная: Вашингтон отказывается делиться оксфордской вакциной, которая даже официально не признана в стране.

Однако ситуация измененилась, и сейчас страны G7 вступили в «гонку вакцинной щедрости». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал пожертвовать 100 миллионов доз в течение следующего года, причем пятая часть из них будет двусторонним подарком правительствам отдельных стран. Президент США Джо Байден пошел еще дальше, и пообещал раздать бесплатно полмиллиарда доз.

Более того, британский парламент оказывает на Джонсона серьезное давление. Английские законодатели требуют как можно быстрее начать раздачу препаратов с целью помощи страдающим от пандемии и поднятия международного авторитета Соединенного Королевства.

«Каждую неделю мы ждем, чтобы начать действовать. будет означать, что больше жизней будет трагически потеряно, и появится больше возможностей для мутации вируса», — обратился к Джонсону депутат Консервативной партии Дэн Поултер.

В ускорении раздачи препарата автор iNews видит возможность для усиления либерально-демократических идей по всему миру. Западное СМИ признает победу России и Китая в вакцинной гонке, однако считает, что эта победа была достигнута «нечестно», ведь Лондон и Вашингтон в первую очередь заботились о своих гражданах, в то время как Россия и Китай помогали и своему населению, и зарубежным партнерам одновременно.

«Мы уже опоздали. Но для того, чтобы у либеральной демократии остались шансы продолжать распространяться по миру, важно, чтобы Запад не откладывал слишком надолго свое вступление в дипломатическую гонку», — резюмирует британский колумнист.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей Роман Носиков призвал жителей России вакцинироваться. По его мнению, отказ от вакцинации не только ставит под угрозу жизнь российского гражданина, но и серьезно подрывает международный авторитет самой нашей страны, дает иностранным клеветникам поводы для многочисленных спекуляций и подлогов.