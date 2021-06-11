В Сети напомнили США о печальных последствиях отправки кораблей в Черное море в прошлом

Вашингтон, 11 июня. Пользователи Сети напомнили американцам, какими неприятностями для ВМС США оборачивались любые попытки устроить провокации в адрес РФ в Черном море в прошлом.

Накануне стало известно, что американцы хотят отправить свой ракетный эсминец USS Laboon в акваторию Черного моря. Этот корабль может нести на борту свыше 50 крылатых ракет «Томагавк». Подробности миссии не указываются, в сообщении Шестого флота ВМС США говорится лишь о том, что американские моряки «регулярно работают с союзниками и партнерами по НАТО в этом регионе».

Примечательно, что пользователи Twitter, в котором были опубликованы сведения об отправке эсминца, весьма негативно прокомментировали это решение. Один из читателей даже поделился своеобразным видеопредупреждением, о том, чем может обернуться попытка устроить провокацию в адрес РФ. На записи под словами «можем повторить» показан таран одного из судов ВМС США в Черном море советским сторожевым кораблем во время инцидента в 1988 году.

«Россия обязательно сотрет США с Черного моря в любой момент», — написал один из пользователей.

Напомним, что советский сторожевой корабль «Беззаветный» в ответ на провокационные действия американского ракетного крейсера USS Yorktown правым бортом протаранил оппонента. Якорь советского судна одной лапой разорвал обшивку борта крейсера, а другой сделал пробоину в носовой части корабля.

Ранее военный эксперт заявил, что США нагнетают обстановку в Черном море. Он отметил, что любые выпады в сторону России повлекут за собой неминуемый и жесткий ответ.