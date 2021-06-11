Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:20
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:13
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулково в рамках Евро-2020
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
16:08
Общество
Неотравимый Джо — 2: Альгис Микульскис о чудесном спасении поэта Быкова от «Новичка»
16:05
Общество
Стала известна стоимость подарка для Кейт Миддлтон от второй жены принца Чарльза
16:04
Армия
Страны НАТО увеличат расходы на военные нужды в 2021 году
Все новости

В Сети напомнили США о печальных последствиях отправки кораблей в Черное море в прошлом

Армия
В Сети напомнили США о печальных последствиях отправки кораблей в Черное море в прошлом
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Вашингтон, 11 июня. Пользователи Сети напомнили американцам, какими неприятностями для ВМС США оборачивались любые попытки устроить провокации в адрес РФ в Черном море в прошлом.

Накануне стало известно, что американцы хотят отправить свой ракетный эсминец USS Laboon в акваторию Черного моря. Этот корабль может нести на борту свыше 50 крылатых ракет «Томагавк». Подробности миссии не указываются, в сообщении Шестого флота ВМС США говорится лишь о том, что американские моряки «регулярно работают с союзниками и партнерами по НАТО в этом регионе».

Примечательно, что пользователи Twitter, в котором были опубликованы сведения об отправке эсминца, весьма негативно прокомментировали это решение. Один из читателей даже поделился своеобразным видеопредупреждением, о том, чем может обернуться попытка устроить провокацию в адрес РФ. На записи под словами «можем повторить» показан таран одного из судов ВМС США в Черном море советским сторожевым кораблем во время инцидента в 1988 году.

«Россия обязательно сотрет США с Черного моря в любой момент», — написал один из пользователей.

Напомним, что советский сторожевой корабль «Беззаветный» в ответ на провокационные действия американского ракетного крейсера USS Yorktown правым бортом протаранил оппонента. Якорь советского судна одной лапой разорвал обшивку борта крейсера, а другой сделал пробоину в носовой части корабля.

Ранее военный эксперт заявил, что США нагнетают обстановку в Черном море. Он отметил, что любые выпады в сторону России повлекут за собой неминуемый и жесткий ответ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Сети напомнили США о печальных последствиях отправки кораблей в Черное море в прошлом
россия черное море вмс сша
Комментировать
Эксклюзив
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru