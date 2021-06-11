Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в следующем месяце

Москва, 11 июня. Центробанк РФ (ЦБ РФ) с большой вероятностью может повысить ключевую ставку в июле. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

По ее словам, ЦБ РФ перестанет повышать ставку, когда инфляционные ожидания начнут стабильно снижаться. Однако, как указала глава регулятора, пока такой тенденции не наблюдается. Она добавила, что инфляция в России вызывает все большее беспокойство и существенно превышает целевой показатель. В мае темпы прироста цен достигли 6%, сообщила Набиуллина.

Совет директоров ЦБ РФ ранее принял решение повысить ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых, передает телеканал "Санкт-Петербург". Глава регулятора неоднократно отмечала, что на фоне активного восстановления экономики денежно-кредитная политика может ужесточиться.