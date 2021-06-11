Британские ВВС пролетят над Таллином «в знак благодарности» Эстонии

Таллин, 11 июня. Четыре вертолета ВВС Великобритании 12 июня пролетят над центром Таллина в знак благородности Эстонии за оказанный британским солдатам прием.

Отмечается, что в мероприятии будут участвовать две пары вертолетов AH-64D Apache и AW159 Wildcat. Они поднимутся примерно на 300 метров в небо над площадью Свободы.

«Этот полет также продемонстрирует крепость союзнических взаимоотношений между странами», — говорится в сообщении эстонского оборонного ведомства.

Напомним, что британская авиация прибыла в Эстонию для участия в маневрах «Весенний шторм», которые завершились 5 июня. Военная техника покинет страну в конце текущего месяца.