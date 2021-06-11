Китайский политолог раскрыл основные цели Байдена на встрече с Путиным

Пекин, 11 июня. Президент США в ходе своей встречи с лидером РФ Владимиром Путиным попытается решить несколько задач. Подробнее о некоторых из них рассказал китайский политолог Ли Юнхай.

Одна из основных целей американского президента — отдалить Россию от Китая, передает «ПолитРоссия». Переговоры лидеров США и России не приведут к радикальным изменениям. Между странами существуют серьезные противоречия, однако США продолжат оказывать давление на Москву, говоря о защите прав человека и демократии, считает Юнхай. По словам эксперта, в таком варианте развития событий Россия будет давать отпор, указывая на наличие проблем с демократией и у Вашингтона. США опасаются сближения России и Китая, однако понимают, что Москва не отвернется от Пекина.

При этом США и Россия разделяют ряд общих интересов. Возможно обсуждение вопросов глобальной безопасности, изменения климата и других тем, предположил эксперт. Результатом встречи могут стать очередные договоренности в области контроля над вооружениями. Юнхай отметил, что Вашингтон может надеяться на то, что Москва уговорит Пекин вступить в диалог на условиях США, на что китайская сторона не пойдет.

Саммит не изменил общую стратегию США по отношению к КНР и РФ. Вашингтон придерживается позиции, которую можно описать, как конкуренцию и конфронтацию, отметил аналитик. Возможные более доверительные российско-американские отношения не изменят связи КНР с США или РФ.

Ранее сообщалось о намерении КНР принять ответные меры на западные санкции. Парламент Китая принял новый законопроект о противодействии санкциям.