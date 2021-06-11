Женева запросила помощь в обеспечении безопасности перед саммитом Россия — США

Женева, 11 июня. Полиция Женевы запросила помощь у соседних регионов Швейцарии для обеспечения безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Уровень террористической угрозы в мире остается высоким, подчеркнул шеф женевской полиции. Поэтому Швейцария предпринимает все необходимые меры перед саммитом Россия — США, отметил он. Правоохранительные органы города запросили дополнительную помощь у соседних кантонов, рассказали в полиции.

Ранее Байден заявил, что на грядущих переговорах намерен донести Путину, что «США вернулись». Встреча двух лидеров запланирована на 16 июня в Женеве.