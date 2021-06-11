Северный флот РФ отработал задачи по защите морских рубежей в Арктике

Североморск, 11 июня. Тактические учения Северного флота (СФ) РФ по защите российских морских рубежей состоялись в Баренцевом море. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами в Арктике.

В тренировках были задействованы свыше 20 кораблей и подводных лодок, порядка 10 самолетов и вертолетов, передает пресс-служба СФ. Основным этапом маневров стали боевые стрельбы. К учениям привлекли более 2200 военнослужащих.

Экипажи успешно отработали задачи противодействия корабельным группировкам условного оппонента, а также защиту морских коммуникаций и морского побережья.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ проводит учения в Крыму. Военнослужащие отрабатывают оборону военных объектов от средств воздушного нападения условного противника.