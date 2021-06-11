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Никакой звездной болезни: режиссер Сергей Комаров об актрисе Евгении Крюковой

Шоу-бизнес
Никакой звездной болезни: режиссер Сергей Комаров об актрисе Евгении Крюковой
ТАСС  /  Станислав Красильников

Москва, 11 июня. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова сегодня празднует свой 50-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляршу поздравил режиссер Сергей Комаров.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой в сериале «Подражатель».

«Она полностью уходит в проект. Все время очень сосредоточена. Не тратит время на всякую болтовню на съемочной площадке. Очень хороший профессионал. Мы всегда слышали друг друга. У нее была психологически очень сложная роль. Как человек она очень мягкая, тактичная», — сказал режиссер.

Сергей Комаров припомнил один случай со съемок, который как нельзя лучше говорит о преданности Евгении Крюковой своему делу.

«Мы снимали в Питере. Был сентябрь. На улице холодно. Героине было нужно довольно долго лежать на асфальте. На ней было надето лишь легкое платье. В какой-то момент еще и пошел дождь, которого не должно было быть. Женя вынесла все это стоически. Не было никаких капризов, звездной болезни. Кроме того, во всем проекте у нее было очень много сложных моментов», — рассказал собеседник ФАН.

Никакой звездной болезни: режиссер Сергей Комаров об актрисе Евгении Крюковой
Prt Scr youtube.com  / volnyNK

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Конечно же, здоровья и счастья. Для нее по-прежнему очень важны профессиональные вызовы. В театре она пробует какие-то неожиданные для себя вещи. Пусть в дальнейшем она еще не раз удивит и нас, и себя в профессиональном и творческом отношении новыми ролями, новыми победами!» — подытожил Сергей Комаров.

Ранее режиссер Константин Буслов в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Стычкина. По словам собеседника, артист всегда умеет что-то привнести в свою роль, что, как правило, идет только на пользу образу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Никакой звездной болезни: режиссер Сергей Комаров об актрисе Евгении Крюковой
день рождения сергей комаров евгения крюкова
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