Техноблогер Wylsacom прокомментировал обвинения в продажности

Москва, 11 июня. Популярный техноблогер Валентин Петухов, известный в Сети как Wylsacom, ответил на обвинения в продажности. Он объяснил, что никогда не обозревал плохие товары ради выгоды.

Петухова считают одним из самых богатейших блогеров России, на его официальном YouTube-канале порядка 9,5 миллиона подписчиков при общем числе просмотров до 2,5 миллиарда. Неоднократно его обвиняли в продажности при съемке новых видео.

Однако Wylsacom опроверг все домыслы и рассказал, что несмотря на частые предложения от разработчиков, он не делает обзоры на плохую технику. В интервью телеведущей и журналистке Софико Шеварнадзе для ее YouTube-канала он заявил, что производители платят ему за распаковку и возможность оказаться на канале. При этом о создании положительного образа речи изначально не идет.

Блогер в своем комментарии отметил, что записывает видео на ту технику, которая интересует его лично. Так, он не снимает распаковку гаджетов для курения, поскольку у него нет вредной привычки.

Деятельность еще одного отечественного блогера-миллионника подверглась критике. Кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, был обвинен в подлоге. С таким заявлением выступил автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров.