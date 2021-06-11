Судоходный бизнес компании «Гудзон» несет убытки от американских санкций

Хабаровск, 11 июня. Судоходная компания «Гудзон» была одним из крупнейших налогоплательщиков на Дальнем Востоке еще летом 2018 года, однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

Минфин США объявил о наложении экономических санкций на организацию в августе 2018 года. Позже выяснилось, что включение в санкционный список было ошибкой. Это подтверждает также и вердикт ООН, сообщается в материале Медиахолдинга PrimaMedia.

«С момента введения санкций по сегодняшний день компания понесла убытки свыше 7 млрд рублей. Получается «замкнутый круг», из которого компании самостоятельно не выбраться», — говорит генеральный директор предприятия Геннадий Кононенко.

Позиция Правительства РФ не дает возможности закрыть и обанкротить компанию, но банки не предоставляют кредиты, контрактная база не пополняется, а продать суда невозможно.

Руководство СК «Гудзон» надеется, что на встрече президентов России и США в Женеве 16 июня будет положено начало для снятия санкций с фирмы.