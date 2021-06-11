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Судоходный бизнес компании «Гудзон» несет убытки от американских санкций

Экономика
Судоходный бизнес компании «Гудзон» несет убытки от американских санкций
sk-gudzon.ru  /  Пресс-служба судоходной компании «Гудзон»

Хабаровск, 11 июня. Судоходная компания «Гудзон» была одним из крупнейших налогоплательщиков на Дальнем Востоке еще летом 2018 года, однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

Минфин США объявил о наложении экономических санкций на организацию в августе 2018 года. Позже выяснилось, что включение в санкционный список было ошибкой. Это подтверждает также и вердикт ООН, сообщается в материале Медиахолдинга PrimaMedia.

«С момента введения санкций по сегодняшний день компания понесла убытки свыше 7 млрд рублей. Получается «замкнутый круг», из которого компании самостоятельно не выбраться», — говорит генеральный директор предприятия Геннадий Кононенко.

Позиция Правительства РФ не дает возможности закрыть и обанкротить компанию, но банки не предоставляют кредиты, контрактная база не пополняется, а продать суда невозможно.

Руководство СК «Гудзон» надеется, что на встрече президентов России и США в Женеве 16 июня будет положено начало для снятия санкций с фирмы.

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