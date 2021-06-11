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СМИ рассказали, что олицетворяет новая брошь Набиуллиной

Экономика
СМИ рассказали, что олицетворяет новая брошь Набиуллиной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 июня. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина надела после заседания совета директоров брошь в виде гепарда.

В пятницу Банк России сообщил об очередном увеличении ключевой процентной ставки — показатель был повышен до 5,5% годовых. Традиционно для пресс-конференции, которая следует после решения регулятора, Набиуллина надела новую брошь.

В этот раз украшение было сделано в виде гепарда. СМИ считают, что этим выбором глава ЦБ намекает на разгон инфляции в стране.

Регулятор повышает ключевую ставку уже второй раз, пишет Федеральное агентство новостей. Ранее показатель находился на отметке 5% годовых.

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набиуллина цб брошь
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