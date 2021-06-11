Набиуллина сообщила о годовом росте рынка ипотеки на 25%

Москва, 11 июня. Темпы роста кредитования в России остаются высокими, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам собрания совета директоров.

Глава регулятора уточнила, что рынок ипотеки растет в России более чем на 25% год к году. Центробанк будет внимательно смотреть за качеством жилищных кредитов и по мере необходимости принимать меры регулирования, подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ЦБ не исключает перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике. Ранее регулятор повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 5% до 5,5% годовых.