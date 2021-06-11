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Аналитик Сивков назвал эффективные ответные ходы РФ в случае вступления Украины в НАТО

  /   Обновлено: 11 июня 2021 15:45
Украина
Аналитик Сивков назвал эффективные ответные ходы РФ в случае вступления Украины в НАТО
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Санкт-Петербург, 11 июня. Россия может отреагировать на членство Украины в НАТО размещением ядерного вооружения под боком у США, заявил военный эксперт Константин Сивков.

В частности, ракеты могут быть переброшены на Кубу под видом борьбы с космическими угрозами, рассказал он Федеральному агентству новостей в рамках пресс-конференции «Украина и НАТО – как ответит Россия на переход США за красные линии». Так Сивков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс. Несмотря на скептицизм в обществе, Путин не считает «болтовней» разговоры о возможном расширении НАТО, которое приведет к развертыванию ракетного вооружения Альянса на украинской территории и, соответственно, сокращению подлетного времени до Москвы.

Если опасения станут реальностью, России придется принимать решительные меры, уверен Сивков. Он предлагает в качестве эффективного демонстративного шага разместить собственное вооружение под боком у Соединенных Штатов.

«Например, разместить наши базы военные на территории Кубы и там разместить ядерное оружие, это будет как ответная мера», — рассказывает эксперт.

Аналитик Сивков назвал эффективные ответные ходы РФ в случае вступления Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, если перебросить на остров ядерное вооружение мощностью в 100-150 мегатонн, будет сформирована хорошая почва для переговоров. Сивков рекомендует проводить операцию «под видом создания систем борьбы с космическими угрозами». Это может подпортить тревожные планы США по милитаризации космоса.

Ранее политический аналитик Дмитрий Куликов указал важные моменты в словах Путина о вступлении Украины в НАТО. При этом в Альянсе, как сообщает «Царьград» предлагают «навалиться» на Россию всем миром.

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Все новости / Украина / Аналитик Сивков назвал эффективные ответные ходы РФ в случае вступления Украины в НАТО
украина россия сша нато сивков
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