Неотравимый Джо — 2: Альгис Микульскис о чудесном спасении поэта Быкова от «Новичка»

Как оказалось, легендарные Петров и Боширов, на этот раз взявшие себе оперативные псевдонимы «Иван Осипов» и «Владимир Паняев», в 2019 году орудовали в Новосибирске и травили гражданина-поэта Дмитрия Быкова! Известие об этом пришло от «расследователей» Bellingcat.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис с интересом ознакомился с реакцией светлоликих борцов за все хорошее на это «злодейство» и несказанно удивился их бесконечной самооценке.

Честное слово, уже хочется кричать: «Горшочек, не вари! Прекрати варить вот это вот все, горшочек!» Ну, потому что сил как-то реагировать на очередную серию прыжков и ужимок в исполнении труппы «Bellingcat» просто не хватает. Их и так-то оставалось не богато после мистерий с исподним Алексея Навального и его чудесным выздоровлением в берлинской клинике, но тут искрометные коверные бродячего цирка Христо Грозева вынули на свет божий Быкова…

Зачем — Быкова? Почему — Быкова? Кто он такой, этот ваш Быков?

Нет, ответ на последний вопрос мне известен. Дмитрий Львович — поэт. Причем поэт, я бы сказал, не из средних: его «Стихи из черной тетради», например, занимают достойнейшее место в списке моих духовных ценностей. Ну да — гражданская позиция у него, как бы это сказать… сомнительная. И знакомства он водит с личностями одиозными и даже политически незрелыми. Но травить-то его зачем?

Почему не Бабченко? Почему не Муждабаева? Уж эти-то персонажи — даже несмотря на то, что один из них уже «убитый» — своим сетевым «творчеством», по идее, должны были нанести российской власти куда более тяжкие обиды.

vk.com / Аркадий Бабченко

Но власть не посылает своих верных «Петрова» и «Боширова» в Таллин и Киев. Власть, по мнению «расследователей», настойчиво ищет случая отравить именно «гражданина-поэта»! Но когда такой случай представляется, делает это крайне криво и непрофессионально — «невольник чести» остается в живых… Да что ж у нас за власть-то такая?!!

Полный текст «расследования» опубликован на сайте Bellingcat, но ввиду его абсолютной нечитабельности я, чтобы повеселить читателя, воспользовался вольным пересказом «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Поверьте, там тоже много прекрасного! Например, перечень исполнителей гнусного покушения:

«В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николая Горохова. Их поездки по стране совпадали с региональными поездками писателя. Предположительно, Быкова могли отравить в гостинице в Новосибирске, нанеся яд на его личные вещи. В это время в городе были сотрудники ФСБ Владимир Паняев и Иван Осипов (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов).

Я лично в восхищении! Эти парни, возможно, и не умеют до конца травить борцов с режимом, но в конспирацию у них получается просто на отлично! Так и хочется переспросить: «Кто на ком стоял?»

Ладно, что-то доказывать и опровергать нарытое ребятами Грозева я не собираюсь — в секте «Свидетелей кровавого Тирана» все равно меня не услышат, а остальные ни в каких опровержениях не нуждаются, им и так ясно, где мухи, где котлеты, а где боевое отравляющее вещество, после прицельного использования которого жертва остается в живых… Поэтому предлагаю обратиться к реакции на вброс Bellingcat со стороны верующих во всесилие Цезаря Августа и начать с небольшого исторического экскурса.

«Такова, например, игра в покойника. Состоит она в том, что ребята уговаривают самого простоватого парня или мужика быть покойником, потом наряжают его во все белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют в рот длинные зубы из брюквы, чтобы страшнее казался, и кладут на скамейку или в гроб, предварительно накрепко привязав веревками, чтобы, в случае чего, не упал или не убежал. Гроб с покойником ставят посреди избы и начинается кощунственное отпевание».

Цитата эта взята из книги Сергея Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила».

facebook.com / Алексей Навальный

Сейчас, конечно, стало попроще, и участники игры обходятся без зубов из брюквы, а главному персонажу даже не приходится изображать покойника, но поют о нем нисколько не хуже (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Юлия Латынина: «Все было в России с поэтами. Убивали на дуэли, ссылали в солдаты, расстреливали. Но вот чтобы травили Новичком? Круто. Путин поставил Быкову оценку круче, чем Сталин — Мандельштаму». Кира Ярмыш: «От этого же буквально кровь стынет. Навальный, Быков выжили. А сколько тех, кто нет, про кого мы даже не знаем. Нашей страной управляют люди, которые убивают своих сограждан. Регулярно, с помощью государственных ведомств, которым платят из налогов. Просто осознайте это». Мария Певчих: «Я все еще не могу переварить и осознать сегодняшнюю историю. ФСБ пытались убить поэта Быкова химическим оружием. Как же мы вообще докатились до такого? Как такое может быть возможным? В какой момент была пройдена грань между «путин - так себе президент» и «путин убивает поэтов»?» Наталья Геворкян: «У меня один вопрос, ужасный: если это попытки убийства, то почему каждый раз облом? Или это такое тестирование, чтобы уточнять детали, дозу, технологию и пр? Счастлива, что все, о ком мы узнаем, живы».

Пожалуй, достаточно… Иначе у меня монитор замироточит…

ТАСС / Гавриил Григоров

Все эти горестные вопли понятны — ворон ворону глаз не выклюет. Непонятно другое: сам Быков 26 апреля 2019 года говорил, что если бы его хотели отравить — его бы отравили. А 9 июня 2021 года резко сменил концепцию и согласился с «расследователями». И вот тут — самое время поговорить о самооценках…

Юлия Витязева совершенно справедливо заметила у себя в Telegram-канале:

«Об одном переживаю. Как бы Дима не лопнул. От самомнения. Ибо когда тебя сначала травят всем ФСБ, а потом спасают всем Минздравом — тут, конечно, можно и спятить от чувства собственной значимости».

Да уж… Похоже, это чувство разрослось уже до того состояния, когда его носитель перестает осознавать, что он несет в эфир. Как это случилось в интервью, которое наш Неотравимый Джо — 2 дал ведущей «Эха Москвы» Маше Майерс… Следите за логическим построением спикера:

«Когда это все случилось, мои знакомые, особенно из числа врачей, но лоялисты — так случилось, — они выдвинули очень много версий убедительных, что это был диабет — ну, как с Навальным, — или что это обожрался, или отравление. Вот мне было досадно это читать именно от друзей. Потому что некоторые друзья, имевшие медицинское образование, именно тогда стали выдвигать медицинские версии. Все эти люди как один были горячими сторонниками власти… С большинством из них я порвал…»

Понимаете, да? Квалификация врача, по мнению мосье Быкова, зависит исключительно от его политических взглядов! Оппозиционные — маэстро ланцета и клистира! Лоялистские — вон из профессии и из друзей!

Потому что — обидно поэту претерпевать не от власти, а от собственного организма и не представлять для сатрапов абсолютно никакого «промыслового» интереса.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.