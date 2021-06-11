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Вице-премьер Абрамченко ждет предложений по стабилизации цен на удобрения

Экономика
Вице-премьер Абрамченко ждет предложений по стабилизации цен на удобрения
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 11 июня. Минэкономразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По мнению зампредседателя правительства, меры должны нормализировать ситуацию на рынке и обеспечить аграриев доступными удобрениями перед озимым и яровым севом. Если применение удобрений сократится, то это негативно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Минсельхоз РФ ранее заявил о намерении обратиться в правительство в связи с подорожанием минеральных удобрений. Как объяснил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, необходимость этого возникла после того, как отдельные регионы сообщили о продолжающемся росте цен на минеральные удобрения, в частности, на фосфорную группу.

Перед этим глава министерства сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников сообщил, что в мае 2021 года стоимость аммофоса выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Он также отметил значительный рост цены на карбамид и сульфоаммофос.

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