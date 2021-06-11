Рабочий погиб на металлургическом заводе в Норильске

Красноярск, 11 июня. Работник предприятия упал с большой высоты из-за обрушения пола и погиб. ЧП произошло вечером на Надеждинском металлургическом заводе.

По предварительной информации, во время обрушения пола галереи три сотрудника осуществляли работы по замене металлоконструкций, сообщает сайт 360tv.ru. В результате обрушения один работник упал с высоты десяти метров. Мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

В настоящее время на заводе выясняют обстоятельства гибели сотрудника. Прокуратура края и СК организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.