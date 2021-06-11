Ливия ожидает новую партию вакцины «Спутник V»

Триполи, 11 июня. В североафриканской стране ожидают прибытие партии российского лекарственного средства от COVID-19 «Спутник V». Со дня на день должны поступить 100 тысяч доз препарата, сообщил начальник Отдела по вакцинации Национального центра по борьбе с заболеваниями Абд аль-Басит Смайо.

Чиновник отметил, что число привившихся граждан в государстве превысило 317 тысяч человек. Количество желающих обезопасить себя от коронавируса растет.

Получить дозу препарата против COVID-19 в североафриканской стране можно в специальных медицинских центрах, расположенных во всех ливийских городах. Смайо добавил, что процесс вакцинации населения продолжается без каких-либо препятствий.

Первые партии от коронавирусной инфекции поступили в Ливию в начале апреля. Тогда в Триполи доставили более 100 тысяч единиц препарата и разместили на принадлежащих Минздраву складах. Спустя месяц в Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили, что первая партия «одной из лучших вакцин в мире» в количестве 50 тысяч доз прибыла в Бенгази.