Саратовские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных группой молодежи

Саратов, 11 июня. Правоохранительные органы завершили расследование серии краж и грабежей, совершенных группой молодых людей. По большей части эпизодов подозреваемые дали признательные показания, дело передано в суд.

«Молодые люди воровали буквально все, что плохо лежит. Инструменты, металлолом, бытовая техника — в списке украденных вещей есть буквально все. Преступления были достаточно дерзкими, но, как правило, такие ребята очень быстро попадаются», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.