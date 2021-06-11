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Саратовские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных группой молодежи

Общество
Саратовские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных группой молодежи
pixabay.com  /  Free-Photos

Саратов, 11 июня. Правоохранительные органы завершили расследование серии краж и грабежей, совершенных группой молодых людей. По большей части эпизодов подозреваемые дали признательные показания, дело передано в суд. 

«Молодые люди воровали буквально все, что плохо лежит. Инструменты, металлолом, бытовая техника — в списке украденных вещей есть буквально все. Преступления были достаточно дерзкими, но, как правило, такие ребята очень быстро попадаются», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И. 

Ранее женщина заколола сожителя шампуром в Саратовской области. Смертельным оказался единственный удар.  

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