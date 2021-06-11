Обвиняемый в убийстве подростка житель Собинки предстанет перед судом

Владимир, 11 июня. Уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка направлено в суд. Его возбудили в отношении 38-летнего мужчины, сообщили в СК.

По версии следствия, юноша вместе с отцом пришел на водоем, где занимались платной рыбалкой. Они намеревались украсть рыбу. Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать ловушку для рыб. Обвиняемый, чтобы пресечь незаконный вылов, затаился в кустах с ружьем, а позже, чтобы привлечь внимание, стрельнул в воздух. Услышав это, отец потерпевшего попытался скрыться.

Преследуя рыбака, 38-летний мужчина увидел вдалеке силуэт подростка, приняв его за похитителя рыбы, и выстрелил в него. Потерпевший получил ранения, от которых умер в больнице.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. При этом уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.