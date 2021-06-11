Вручение Госпремий по науке и технологиям состоится в Кремле 12 июня

Москва, 11 июня. Вручение Государственных премий по науке, технологиям, а также в области литературы и искусства пройдет в Кремле в субботу, 12 июня.

Государственные премии всегда вручают в День России. В этом году никаких изменений не будет, и церемония вручения традиционно пройдет 12 июня. Мероприятие планируют провести в очном формате.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин лично вручит золотые медали «Герой Труда» и награды лауреатам Государственной премии. Сведения подтвердил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.