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Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации

  /   Обновлено: 11 июня 2021 15:23
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации» населения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, оператор бесплатно проведет трубу к границам участков домовладений. Вести трубы внутри граждане будут за свой счет, однако цены будут контролироваться государством.

Закон предполагает, что до 2023 года газ должен быть подключен к участкам, расстояние от которых до уже существующей трубы не более 200 метров, а потребность составляет до 7 кубометров в час, чего должно хватить на дом в 300 квадратных метров. Всех остальных газифицировать будут комплексно за счет строительства внутрипоселковых газопроводов.

По плану властей, до 2030 года уровень газификации в России должен составить 82,9%. Таким образом, газификация достигнет максимально возможных в техническом плане объемов.

Ведущий эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович ранее рассказал о деталях «социальной газификации». Он также объяснил, кто должен оплачивать прокладку труб до границы участка и предусмотрены ли компенсации оператору.

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