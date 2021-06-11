Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации» населения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, оператор бесплатно проведет трубу к границам участков домовладений. Вести трубы внутри граждане будут за свой счет, однако цены будут контролироваться государством.

Закон предполагает, что до 2023 года газ должен быть подключен к участкам, расстояние от которых до уже существующей трубы не более 200 метров, а потребность составляет до 7 кубометров в час, чего должно хватить на дом в 300 квадратных метров. Всех остальных газифицировать будут комплексно за счет строительства внутрипоселковых газопроводов.

По плану властей, до 2030 года уровень газификации в России должен составить 82,9%. Таким образом, газификация достигнет максимально возможных в техническом плане объемов.

Ведущий эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович ранее рассказал о деталях «социальной газификации». Он также объяснил, кто должен оплачивать прокладку труб до границы участка и предусмотрены ли компенсации оператору.