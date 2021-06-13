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Центробанк разработал план по «озеленению» российской экономики

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Экономика
Центробанк разработал план по «озеленению» российской экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июня. Стратегию по озеленению российской экономики разработал Банк России на основе принципа ESG (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление).

Чтобы крупные предприятия могли проверять соответствие предписаниям, направленные главам и топ-менеджерам компаний, регулятор составил перечень из семи критериев. В их числе: компетентность в тематике ESG, определение собственных целей устойчивого развития и их интеграция в корпоративную стратегию, создание отдельного профильного комитета в составе совета директоров и регулярное раскрытие информации об устойчивом развитии, пишет «Ведомости».

Большая часть нагрузки в компаниях, которые будут придерживаться рекомендаций Центробанка, ляжет на советы директоров. Им предстоит регулярный анализ динамики развития компании в области ESG.

Банк России в пятницу принял решение увеличить ключевую ставку на 0,5% — до 5,5% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что экономика страны восстанавливается быстрее ожиданий.

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центробанк компании ESG
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