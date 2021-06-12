Американист оценил совет Трампа Байдену перед встречей с Путиным в Женеве

45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Политолог-американист, журналист-международник, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью ФАН подтвердил, что американский лидер действительно может уснуть.

Перед саммитом Россия-США бывший американский президент Дональд Трамп дал несколько напутствий своему преемнику Джо Байдену. Он попросил его не засыпать на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также передать президенту РФ «наилучшие пожелания». Помимо этого, он пожелал демократу удачи на переговорах.

«Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему [Путину] мои наилучшие пожелания», — отметил Трамп, который во время предвыборной кампании в 2020 году неоднократно называл своего соперника «сонный Джо».

Федеральное агентство новостей /

В преддверии саммита Трамп стал более активен. Ранее он дал своему преемнику еще одно напутствие. По мнению бывшего американского лидера, сегодня Соединенные Штаты находятся в «ущербном» положении, поскольку новая администрация сделала много неправильных шагов, из-за которых отношения между Вашингтоном и Москвой стали более напряженные.

«В качестве президента у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», — сказал Трамп.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве, она станет первой личной встречей президентов с момента вступления американца в должность президента США. В то же время для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Мнение эксперта

Политолог Рафаэль Ордуханян в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своих ожиданиях от встречи президентов США и России. По его словам, никаких прорывных решений ждать не стоит.

«Никаких прорывных решений не будет. Об этом, кстати, обе стороны уже заявили. Встреча эта является преждевременной. Я, как политолог, категорически против такого решения политических вопросов. В лучшем случае, стороны договорятся, может быть, о послах или консульствах. Может быть будут подняты какие-то технические вопросы. Я очень огорчен тем, что мы согласились на эту встречу после всего того, что наговорила американская сторона и лично Джо Байден», — сказал собеседник ФАН.

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Также американист подтвердил слова Дональда Трампа о том, что Байден действительно может уснуть на переговорах с российским лидером.

«Ну а Трамп, собственно говоря, стебается, поскольку имеет на это полное права, потому что, учитывая, что он уже пережил, ему все сойдет с рук. Кстати, я бы особо не смеялся, потому что это пожелание, по моему, носит достаточно практический характер, поскольку с Джо Байдена еще станется. Ведь это правда, что он может заснуть на переговорах», — указал Рафаэль Ордуханян.

Ранее ФАН сообщал, что лидер США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин не собираются проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве.