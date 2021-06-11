Как научить ребенка правильно тратить деньги? Советует финансовый консультант

Научить ребенка правильно распоряжаться деньгами — одна из важных родительских задач. Лучше всего помочь с ее решением способен личный пример и активное вовлечение детей в финансовые вопросы семьи, говорят специалисты. Но как научить ребенка управлять личными расходами и повысить его финансовую ответственность? На эти вопросы отвечает эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Так, выдавая дочке или сыну карманные деньги, позвольте им самостоятельно планировать траты, не критикуя выбор покупок. Даже если приобретение вам кажется бесполезным, помните, что это личные деньги ребенка, которые он может тратить по собственному усмотрению. Хорошей стратегией будет вместе проанализировать расходы и обсудить отдельные покупки перед тем, как дать ребенку новую сумму.

«Наша задача как родителей — ненавязчиво подсказать детям, как разумнее потратить средства и обсудить последствия различных трат. Пусть лучше дочка потратит все деньги на шоколадки и детскую косметику в 11 лет и поймет, что так она не сможет накопить на значимые покупки, чем такая ситуация произойдет с ней в старшем возрасте», — поясняет эксперт.

freepik.com / Designed by Freepik

Конечно, в эпоху изобилия красочных товаров многим детям хочется всего и сразу, а их желания порой слишком спонтанны. Чем раньше вы поможете ребенку управлять ими, тем проще ему придется во взрослой жизни, где соблазн покупки еще более велик.

«Я предложила дочке завести список желаний и записывать туда все, что ей хочется купить, с указанием цены. Первый список получился внушительным — из 10 пунктов! Но раз в две недели мы садимся и пересматриваем его, определяя необходимость и первоочередность покупок. И обычно из десяти пунктов остается три-пять — то, что действительно хочется и нужно приобрести. <…> Некоторые вещи дочка покупает из карманных денег, на другие — накапливает сама или мы как родители помогаем», — рассказывает о способе Наталья Колбасина.

Регулярное ведение такого списка действительно помогает детям (да и не только им) расставлять приоритеты в желаниях и делать взвешенный и осознанный выбор, о котором потом не придется жалеть.

pixabay.com / free stock photos from www.picjumbo.com

И еще один полезный и долгосрочный вклад в развитие финансовой грамотности чада — научить его планировать и достигать поставленных целей. Для чего отлично подойдут дорогостоящие «хотелки», которые не удовлетворить сиюминутно.

«Для начала превращаем мечту в цель, определяя стоимость и сроки достижения. И затем составляем план. <…> Например, дочь распределила свои карманные деньги следующим образом: 70% она тратит, а 30% откладывает на мечту — костюм для косплея. По ее расчетам, к сентябрю она сможет накопить нужную сумму», — подытоживает финансовый консультант.

Умение планировать расходы и копить при любом уровне доходов — явный показатель финансовой ответственности любого человека. По данным исследования компании «ЯКласс», подавляющее большинство российских школьников ежемесячно откладывают небольшие суммы. Среди целей — финансовая подушка, покупка гаджетов и дополнительное образование.