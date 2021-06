Визит британской делегации и бои в Аль-Аджиляте — что произошло в Ливии 10 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 июня 2021 года.

Британский министр Ближнего Востока и Северной Африки Джеймс Клеверли в сопровождении высокопоставленной делегации прибыл в Ливию для обсуждения двусторонних отношений и проведения консультаций по предстоящей берлинской конференции.

Джеймс Клеверли и министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретились с главой МВД Правительства национального единства (ПНЕ) Халедом Мазеном. Министр внутренних дел заявил, что ливийская сторона рассчитывает на партнерство с Соединенным Королевством в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи принял Джеймса Клеверли и Бена Уоллеса. В ходе встречи британские чиновники указали на необходимость вывода иностранных боевиков и наемников, а также подчеркнули одобрение объединения военного ведомства Ливии. Аль-Манфи, в свою очередь, отметил важность взаимодействия Великобритании и международного сообщества по поддержке новой исполнительной власти, работы Совместного военного комитета, реализации Дорожной карты и достижения национального примирения.

Торгово-экономическое сотрудничество между Ливией и Великобританией стало основной темой на встрече Клеверли с министром экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хувейджем. Последний призвал способствовать международным усилиям по открытию воздушного пространства для авиакомпаний государств Европейского союза, Соединенного Королевства и всех коммерческих партнеров Ливии, а также облегчить процедуры получения гражданами британской визы. Он выразил стремление ПНЕ к долгосрочному партнерству с Лондоном.

Клеверли указал на готовность своей страны предоставить техническую и консультативную поддержку для реализации стратегических проектов, особенно в области возобновляемых источников энергии и свободных зон. Стороны подчеркнули важность продолжения двусторонних встреч и подготовки меморандумов о взаимопонимании в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Британский министр Ближнего Востока и Северной Африки обсудил с главой МИД ПНЕ Наджлой Мангуш поддержку мирного ливийского урегулирования, а также выполнение соглашения о прекращении огня и проведение декабрьских выборов.

Really positive meeting with Foreign Minister Mangoush yesterday. We spoke about ???????? support to Libya’s peace process as well as implementing the ceasefire agreement and getting to elections in December. pic.twitter.com/EOTDTHa8yX