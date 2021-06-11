Визит британской делегации и бои в Аль-Аджиляте — что произошло в Ливии 10 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 июня 2021 года.

Визит британской делегации в Триполи

Британский министр Ближнего Востока и Северной Африки Джеймс Клеверли в сопровождении высокопоставленной делегации прибыл в Ливию для обсуждения двусторонних отношений и проведения консультаций по предстоящей берлинской конференции.

Джеймс Клеверли и министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретились с главой МВД Правительства национального единства (ПНЕ) Халедом Мазеном. Министр внутренних дел заявил, что ливийская сторона рассчитывает на партнерство с Соединенным Королевством в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи принял Джеймса Клеверли и Бена Уоллеса. В ходе встречи британские чиновники указали на необходимость вывода иностранных боевиков и наемников, а также подчеркнули одобрение объединения военного ведомства Ливии. Аль-Манфи, в свою очередь, отметил важность взаимодействия Великобритании и международного сообщества по поддержке новой исполнительной власти, работы Совместного военного комитета, реализации Дорожной карты и достижения национального примирения.

Торгово-экономическое сотрудничество между Ливией и Великобританией стало основной темой на встрече Клеверли с министром экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хувейджем. Последний призвал способствовать международным усилиям по открытию воздушного пространства для авиакомпаний государств Европейского союза, Соединенного Королевства и всех коммерческих партнеров Ливии, а также облегчить процедуры получения гражданами британской визы. Он выразил стремление ПНЕ к долгосрочному партнерству с Лондоном.

Клеверли указал на готовность своей страны предоставить техническую и консультативную поддержку для реализации стратегических проектов, особенно в области возобновляемых источников энергии и свободных зон. Стороны подчеркнули важность продолжения двусторонних встреч и подготовки меморандумов о взаимопонимании в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Британский министр Ближнего Востока и Северной Африки обсудил с главой МИД ПНЕ Наджлой Мангуш поддержку мирного ливийского урегулирования, а также выполнение соглашения о прекращении огня и проведение декабрьских выборов.

Really positive meeting with Foreign Minister Mangoush yesterday. We spoke about ???????? support to Libya’s peace process as well as implementing the ceasefire agreement and getting to elections in December. pic.twitter.com/EOTDTHa8yX — James Cleverly (@JamesCleverly) June 10, 2021

Клеверли встретился с ливийками, работающими над расширением участия женщин в мирном процессе.

I was delighted to meet with Libyan ???????? women peacebuilders working to improve women’s participation in the peace process.



The UK provides direct support to these programmes. pic.twitter.com/g9zuPtx9X7 — James Cleverly (@JamesCleverly) June 10, 2021

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассмотрел с начальником Генерального штаба ливийской армии генерал-лейтенантом Мухаммадом Хаддадом перспективы будущего совместного военного сотрудничества.

Происшествия

В городе Аль-Аджилят прошли столкновения между группировкой из Аз-Завии и местным формированием «Аш-Шалфух».

Число погибших в ходе боестолкновений достигло семи человек. Студентка педагогического колледжа Шифаа Каруз умерла в собственном доме из-за попадания «шальной» пули.

В районе Аль-Харша на западе государства произошел взрыв в гараже, используемом для сбора металлолома. В результате инцидента погибли ливиец и суданец, несколько соседей по гаражу получили ранения.

Силы Западного региона в ходе рейда в районе Гарьян арестовали людей, обвиняемых в краже.

Политика

Бывший представитель «Сил защиты Сирта» Таха Хадид передал информацию о готовящемся визите главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы в Бенгази. Премьер прибудет на восток страны 12 июня в сопровождении нескольких министров.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) назначила заседание Форума политического диалога на 28 июня. Встречи в Женеве продлятся до 1 июля.

Депутаты Палаты представителей от региона Феццан сообщили, что объявленное Высшим государственным советом (ВГС) начало приема заявок кандидатов на суверенные должности угрожает подорвать политический процесс. Они опасаются, что действия Совета направлены на то, чтобы лишить права представителей юга занять ключевые посты в стране.

«Высший государственный совет нарушает международные соглашения и политические договоренности между сторонами», — отметили чиновники.

51 депутат Палаты представителей призвал принять проект конституции, разработанный Учредительным комитетом, в качестве «временного основного закона» на один президентский и парламентский срок. Они выдвинули дополнительное условие, что ВГС сможет внести необходимые поправки к документу только через два года.

Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей осудил недавние высказывания лидера Алжира Абдельмаджида Теббуна в эфире телеканала Al Jazeera. Президент североафриканской страны, по словам парламентариев, назвал солдат Ливийской национальной армии «наемниками» и сообщил о вероятности отправки алжирских сил за границу. Они уверены, что это указывает на возможность военного вмешательства в их государство.

«Мы отвергаем данные заявления и считаем это вопиющим вмешательством в дела Ливии», — подчеркнули депутаты.

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих встретился с послом Австрийской Республики в Ливии Кристофом Майенбергом. Стороны рассмотрели подготовку к выборам, запланированным на 24 декабря, и способы поддержки ведомства австрийским правительством на техническом и консультативном уровне.

Ас-Саих также обсудил помощь Высшей национальной избирательной комиссии с египетским послом Мухаммадом Сарватом Салимом. Последний приветствовал политический диалог, приведший к избирательному процессу.

Министр местного самоуправления Бадр ад-Дин ат-Туми рассмотрел с представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Ливии Жирардо Ното сферы сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Экономика

Глава Центрального банка Ливии (Триполи) Садык Кабир встретился с зампомощника министра финансов США Полом Ахерном. Стороны обсудили вопросы, связанные с отмыванием денег и спонсированием терроризма, а также расследование финансовых преступлений.

Участники Ливийско-итальянского форума, прошедшего в начале недели в Тунисе, договорились с мэрами муниципалитетов об организации торговых миссий в различных городах Ливии.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж встретился с представителями компаний и предприятий города Мисурата. Участники рассказали министру о трудностях, с которыми сталкивается ливийская промышленность, например, о нехватке специализированной рабочей силы и проблемах в поставках сырья и запчастей.

На совещании с мэром муниципалитета Мисурата и членами Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты региона министр обсудил механизм поддержки местных предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

Центральный банк прислал в Сабху очередную партию наличных денег, оцениваемую в 60 млн динаров. Средства распределят по банковским филиалам в южном регионе.

Общество

Глава Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабадель посетил в Триполи два центра, где УВКБ ООН в Ливии регистрирует и оказывает помощь беженцам, перемещенным лицам и просителям убежища.

В заявлении европейского диппредставительства сообщается, что в настоящее время 217 тыс. человек перемещены в результате конфликта, 43 тысячи зарегистрированы в качестве вынужденных переселенцев.

Гуманитарный конвой Национальной нефтяной корпорации (ННК) с медицинским оборудованием прибыл в муниципалитет Идри аш-Шати.