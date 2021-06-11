Байден вызвал гнев американцев "подарком" России и Китаю

Вашингтон, 11 июня. Многие американцы критикуют действия президента США Джо Байдена и считают, что расплачиваться за них ему придется еще долго.

Читатели популярного американского издания The Wall Street Journal настороженно и со значительной долей критики отнестись к опубликованной статье об энергетической деятельности США. Суть публикации заключалась в решении действующего президента США Джо Байдена о приостановке действия программы, суть которой заключается в передаче в аренду федеральных земель для нефтяных и газовых месторождений на Аляске.

Жители США подвергли решение Байдена критике. Многие отметили, что подобная энергетическая политика неэффективна и «пересаживает страну на заднее сиденье автобуса». Приостановку действия данной программы американцы расценили, как подарок для Китая и России. Среди комментариев даже нашлось высказывание, что глава Белого дома «отменил 244 года развития нации».

Ранее сообщалось, что читатели американских СМИ считают, что Байдена ждет провал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие высказались, что президент США не может принимать жестких решений и вести важные переговоры. Такие комментарии стали ответом на слова сенатора Роба Портмана, который посоветовал лидеру США поднять острые вопросы и придерживаться жесткой позиции.