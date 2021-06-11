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Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России

Политика
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
tvzvezda.ru  /  Prt Scr

Санкт-Петербург, 11 июня. Польша вряд ли изменит политический курс в отношении России вслед за возможным улучшением диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил политолог Константин Блохин.

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska заявил, что поляки откажутся от своей русофобии, как только изменится политика их покровителя — США. В интервью ФАН политолог-американист Константин Блохин выразил свое мнение касательно развития российско-польских отношений, в том числе на фоне возможного улучшения диалога между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, на резкое потепление в ситуации с Польшей рассчитывать не приходится.

Эксперт объяснил, почему Варшава не изменит политический курс в отношении Москвы вслед за американцами. Это связано с тем, что страна всегда считала Россию одним из главных источников угроз.

«Не соглашусь, что все зависит от американских кураторов. Поляки традиционно рассматривают Россию как своего главного противника, их неприязнь формировалась столетиями», — отметил Блохин.

Более того, отметил он, вряд ли стоит ожидать изменения политической траектории США. Говоря о предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, политолог объяснил, что никто не испытывает иллюзий по поводу итогов встречи двух лидеров.

«Резкой смены курса Польши не произойдет, и она вряд ли зависит от Америки. Польское лобби в США довольно влиятельное, и оно, кстати, русофобское», — подчеркнул эксперт.

Достаточно вспомнить ушедших из жизни американских деятелей польского происхождения — политолога Збигнева Бжезинского и ученого Ричарда Пайпса, добавил Блохин.

Ранее Польша выразила обеспокоенность по поводу шагов Вашингтона перед встречей Путина и Байдена. По данным польских СМИ, глава Белого дома не предупредил Варшаву об отказе от блокировки «Северного потока —2».

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Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
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