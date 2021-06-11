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Хакатон по ИИ в Нижнем Новгороде откроет серию посвященных цифровому развитию событий

Общество
Хакатон по ИИ в Нижнем Новгороде откроет серию посвященных цифровому развитию событий
pixabay.com

Нижний Новгород, 11 июня. Первый масштабный хакатон по ИИ пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 20 июня. Событие откроет серию мероприятий, посвященных цифровому развитию России.

Хакатон запланирован в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Его разработали в Минэкономразвития РФ. Основная цель мероприятия заключается в популяризации технологий искусственного интеллекта в России.

Участники мероприятия получат шанс оказаться у истоков зарождения профессионального ИИ-сообщества в стране и внести вклад в развитие экономики на базе цифровых технологий. Победители мероприятия получат приз. Фонд составляет 400 тыс. рублей. Подобные хакатоны пройдут по всей России. С 2021 по 2024 год планируют провести 116 мероприятий, посвященных искусственному интеллекту.

До этого сообщалось, что примерно шесть тысяч учащихся общеобразовательных заведений прошли обучение в центре «Авангард» Московской области. В организации используют передовые технологии и вводят элементы искусственного интеллекта.

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развитие искусственный интеллект хакатон
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