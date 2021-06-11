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Аналитики BCG оценили рост финансового благосостояния России

  /   Обновлено: 11 июня 2021 14:47
Экономика
Аналитики BCG оценили рост финансового благосостояния России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Темпы роста финансового благосостояния РФ в 2019-2020 годах опережают Восточную Европу и среднемировые показатели, сообщается в отчете The Boston Consulting Group (BCG).

Согласно документу, несмотря на влияние пандемии, обеспеченность и благосостояние в мире значительно выросли. В следующие пять лет ожидается рост по мере восстановления экономики. В отчете BCG отметили, что финансовые активы РФ в период с 2015 по 2020 год увеличивались на 11,3% в год и составили 1,6 трлн долларов. Прогноз роста на 2020-2025 год составляет по 6% в год. Показатель выше среднемирового значения на 1%, но ниже восточноевропейского на 2%.

«Эксперты ожидают, что российские финансовые активы достигнут 2,1 трлн долларов к 2025 году», — цитирует отчет BCG ТАСС.

За пять лет реальные активы в стране росли на 9,1% в год и достигли 2,8 трлн долларов. Ожидается, что в дальнейшем показатель будет увеличиваться на 5,9% в год и к 2035 году составит 3,7 трлн долларов.

В мае текущего года средства Фонд национального благосостояния РФ были оценены в 13 938,079 млрд рублей. Показатель равен 12,1% прогнозируемого на 2021 год ВВП страны.

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